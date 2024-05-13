الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق أرض زراعية فى المنيا دون إصابات.. وضبط مرتكب الواقعة

حريق
حريق

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا، بنشوب حريق بأرض زراعية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن نشوب حريق بأرض زراعية ملك مزارع، مقيم بدائرة المركز، وتم السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات.

txt

السيطرة على حريق منزل في سوهاج

txt

السيطرة على حريق اشتعل بسيارة ملاكى فى العمرانية

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل، مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المنيا حريق أرض زراعية حريق بأرض زراعية الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وتامول بـ3.3 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ13 مليون جنيه خلال 24 ساعة

مصرع عناصر إجرامية خطرة في تبادل لإطلاق النار بأسيوط

قوافل مجهزة فنيًا لاستخراج الرقم القومى فى 11 محافظة

سقوط 4 متهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء في أسوان 

الأمن العام يضبط 174 سلاحًا ناريًا فى 24 ساعة

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن 2024.. موعد التقدم

ضبط 3 متهمين بترويج العقاقير والأدوية المخدرة في الجيزة

الأكثر قراءة

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

عاجل| خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

السيطرة على حريق أرض زراعية فى المنيا دون إصابات.. وضبط مرتكب الواقعة

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

سعر الدولار اليوم الاثنين 13-5-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟