السيطرة على حريق أرض زراعية فى المنيا دون إصابات.. وضبط مرتكب الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا، بنشوب حريق بأرض زراعية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن نشوب حريق بأرض زراعية ملك مزارع، مقيم بدائرة المركز، وتم السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل، مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.