الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويهدد صدارته لدوري سوبر كرة السلة

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

فازرجال الأهلي لكرة السلة على الاتحاد السكندري بنتيجة 84/78، في قمة مواجهات الجولة السادسة من منافسات المرحلة الترتيبية بدوري السوبر، والتي أقيمت في صالة الاتحاد السكندري بالشاطبي.

وقدم لاعبو الفريقان مباراة قوية لم تُحسم سوى في لحظاتها الأخيرة، وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته محققًا فوزه الخامس مع امتلاكه لمواجهة مؤجلة أمام الجزيرة.

ربع المباراة الأول جاء سكندريا بامتياز، ونجح سيد البلد في فرض سيطرة على غالبية أوقات الفترة الأولى، لتنتهي بتفوق الاتحاد 23/31.

شهد الربع الثاني استفاقة أهلاوية كبيرة، ونجح الأحمر في قلب النتيجة وتحقيق عودة رائعة لينهي الشوط الأول بالتقدم 45/42، استفاقة الأهلي كان أبرز أبطالها أحمد مهيب الذي دخل الملعب ليسجل أربع رميات ثلاثية متتالية ساهم بها في عودة فريقه للقاء.

رجال اوجوستي بدأوا الفترة الثالثة بقوة كبيرة ووسعوا الفارق لتسع نقاط، ولم يستسلم نجوم الاتحاد وتمكنوا من العودة مرة أخرى لتعديل الكفة وتصبح النتيجة 60/60 قبل أقل من دقيقتين على نهاية الربع الثالث.

وعاد لاعبو الأهلي للتقدم بثلاثية من عمرو الجندي ونقطتين من إيهاب أمين، لتنتهي الفترة الثالثة 65/62 بنفس فارق النقاط للأحمر، ربع اللقاء الأخير كان شاهدًا على إثارة معتادة بين الفريقين، وقلص لاعبو الاتحاد الفارق لتصبح النتيجة 78/76 لتبقى المباراة معلقة حتى الثواني الأخيرة

تمكن الأهلي من تسجيل أربع نقاط وأصبحت النتيجة 82/76 قبل 16 ثانية على النهاية، وسجل لاعبو الاتحاد نقطتين ورد الأهلي بمثلهما لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 84/78.

رفع الأهلي رصيده لعشر نقاط من خمسة انتصارات، ليقترب من خطف الصدارة من الاتحاد الذي حصل على نقطة ليرفع رصيده ل11 نقطة من ستة لقاءات.

وباتت صدارة أبناء الشاطبي مهددة بعد خسارة مواجهته المباشرة مع الأحمر، إذ يملك الأهلي مباراة موجهة أمام جاره الجزيرة ولديه فرصة لاعتلاء الصدارة منفردا حال الفوز بها.

الاهلى الاتحاد السكندرى مباراة الأهلي والاتحاد السكندري دوري السوبر لكرة السلة الأهلي يهزم الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

فريق الزمالك للكرة الطائرة يفوز على الاتحاد السكندري 0/3 في بطولة الدوري

اليوم.. رجال سلة الأهلى تنتظر اللقب التاسع والتتويج بدورى المرتبط أمام سموحة

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

موعد انتهاء الموجة الباردة

رئيس شعبة الذهب: انخفاض سريع ومتتالى للمعدن الأصفر فى هذا التوقيت

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟