الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويهدد صدارته لدوري سوبر كرة السلة

فازرجال الأهلي لكرة السلة على الاتحاد السكندري بنتيجة 84/78، في قمة مواجهات الجولة السادسة من منافسات المرحلة الترتيبية بدوري السوبر، والتي أقيمت في صالة الاتحاد السكندري بالشاطبي.

وقدم لاعبو الفريقان مباراة قوية لم تُحسم سوى في لحظاتها الأخيرة، وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته محققًا فوزه الخامس مع امتلاكه لمواجهة مؤجلة أمام الجزيرة.

ربع المباراة الأول جاء سكندريا بامتياز، ونجح سيد البلد في فرض سيطرة على غالبية أوقات الفترة الأولى، لتنتهي بتفوق الاتحاد 23/31.

شهد الربع الثاني استفاقة أهلاوية كبيرة، ونجح الأحمر في قلب النتيجة وتحقيق عودة رائعة لينهي الشوط الأول بالتقدم 45/42، استفاقة الأهلي كان أبرز أبطالها أحمد مهيب الذي دخل الملعب ليسجل أربع رميات ثلاثية متتالية ساهم بها في عودة فريقه للقاء.

رجال اوجوستي بدأوا الفترة الثالثة بقوة كبيرة ووسعوا الفارق لتسع نقاط، ولم يستسلم نجوم الاتحاد وتمكنوا من العودة مرة أخرى لتعديل الكفة وتصبح النتيجة 60/60 قبل أقل من دقيقتين على نهاية الربع الثالث.

وعاد لاعبو الأهلي للتقدم بثلاثية من عمرو الجندي ونقطتين من إيهاب أمين، لتنتهي الفترة الثالثة 65/62 بنفس فارق النقاط للأحمر، ربع اللقاء الأخير كان شاهدًا على إثارة معتادة بين الفريقين، وقلص لاعبو الاتحاد الفارق لتصبح النتيجة 78/76 لتبقى المباراة معلقة حتى الثواني الأخيرة

تمكن الأهلي من تسجيل أربع نقاط وأصبحت النتيجة 82/76 قبل 16 ثانية على النهاية، وسجل لاعبو الاتحاد نقطتين ورد الأهلي بمثلهما لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 84/78.

رفع الأهلي رصيده لعشر نقاط من خمسة انتصارات، ليقترب من خطف الصدارة من الاتحاد الذي حصل على نقطة ليرفع رصيده ل11 نقطة من ستة لقاءات.

وباتت صدارة أبناء الشاطبي مهددة بعد خسارة مواجهته المباشرة مع الأحمر، إذ يملك الأهلي مباراة موجهة أمام جاره الجزيرة ولديه فرصة لاعتلاء الصدارة منفردا حال الفوز بها.