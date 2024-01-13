السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فريق الزمالك للكرة الطائرة يفوز على الاتحاد السكندري 0/3 في بطولة الدوري

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الأخير بالإسكندرية ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز. 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25/19 25/21 25/17 ويتواجد فريق طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب أندية، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندرى، والطيران، والداخلية وإيسترن كومباني.

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك، نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء الموافق السادس من فبراير المقبل على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بمقر النادي، في الجولة الرابعة للمجموعة. 

ويقود طائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، ومحمد عبد المنعم مدرباً عاماً، ومحمد علي مدرباً، وأحمد سعودي طبيباً وأحمد شعلان مديراً إدارياً، وحسن عبد الرازق إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، وهاني سمير محللاً تقنياً وعبد الرحمن خالد أخصائياً للعلاج الطبيعي.

وخاض محمد عواد ويوسف أوباما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية إضافية عقب انتهاء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

 وخضع الثنائي لبعض التدريبات البدنية بدون الكرة بالركض حول الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، عقب انتهاء المران الجماعي للأبيض. ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

 وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

الزمالك الإسكندرية الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز طائرة الزمالك وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى

مواد متعلقة

محمد عواد و"أوباما" يدخلان المرحلة الأخيرة قبل العودة للمشاركة مع الزمالك

الأكثر قراءة

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة موزمبيق بأمم إفريقيا 2023

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

محتلون كاذبون.. هل أطلعت مصر إسرائيل على توقيت عملية طوفان الأقصى؟

متوفر جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

ظهور مميز لـ محمد رمضان فى حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى