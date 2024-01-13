فريق الزمالك للكرة الطائرة يفوز على الاتحاد السكندري 0/3 في بطولة الدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الأخير بالإسكندرية ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25/19 25/21 25/17 ويتواجد فريق طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب أندية، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندرى، والطيران، والداخلية وإيسترن كومباني.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك، نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء الموافق السادس من فبراير المقبل على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بمقر النادي، في الجولة الرابعة للمجموعة.

ويقود طائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، ومحمد عبد المنعم مدرباً عاماً، ومحمد علي مدرباً، وأحمد سعودي طبيباً وأحمد شعلان مديراً إدارياً، وحسن عبد الرازق إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، وهاني سمير محللاً تقنياً وعبد الرحمن خالد أخصائياً للعلاج الطبيعي.

وخاض محمد عواد ويوسف أوباما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية إضافية عقب انتهاء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخضع الثنائي لبعض التدريبات البدنية بدون الكرة بالركض حول الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، عقب انتهاء المران الجماعي للأبيض. ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.