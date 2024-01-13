السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد عواد و"أوباما" يدخلان المرحلة الأخيرة قبل العودة للمشاركة مع الزمالك

محمد عواد
محمد عواد

خاض محمد عواد ويوسف أوباما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية إضافية عقب انتهاء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية. 

وخضع الثنائي لبعض التدريبات البدنية بدون الكرة بالركض حول الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، عقب انتهاء المران الجماعي للأبيض.

 ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 حتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

 وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن إنهاء 12 قضية من أصل 14 قضية متسببة في إيقاف القيد للفارس الأبيض، لحل تلك الأزمة نهائيًا، جاء ذلك بعد اجتماع اليوم.

ويعاني الفارس الأبيض من إيقاف القيد بسبب عدة قضايا، منها مستحقات سبورتنج لشبونه، وبنيامين أتشيمبونج، وحق رعاية سامسون أكينولا لنادي ليون النيجيري، ومستحقات مساعدي البرتغالي جيسفالدو فيريرا، وحق رعاية إبراهيما نداي لنادي وادي دجلة، ومستحقات نادي كراكاس الفنزويلي في صفقة سامسون أكينولا.

وكان أهم ما أعلنت عنه إدارة الفارس الأبيض ما يخص ملف إيقاف القيد، وبحسب البيان الصادر أكدوا أنه تم الانتهاء من 12 قضية من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جار التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا، الخميس الماضي، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة، ومنها ملف إيقاف القيد.

نادي الزمالك محمد عواد عواد لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنادي الزمالك

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