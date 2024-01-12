الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشفى الناس ينفى التبرع بوحدة علاجية لنادى الزمالك

مستشفى الناس
مستشفى الناس

نفت إدارة مستشفى الناس بشكل قاطع كل ما تردد بخصوص تبرع المستشفى بوحدة علاجية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، حيث إن المستشفى مؤسسة خيرية غير مخول لها تقديم التبرعات، ويؤكد أن البيان الصادر عن مجلس إدارة نادي الزمالك صِيغ بشكل غير دقيق، ولم تتم مراجعة إدارة مستشفى الناس فيه قبل صدوره.

ويوضح مستشفى الناس أن التعاون المتفق عليه مع نادي الزمالك يأتي في إطار مبادرة "قلب أمين" التي أطلقها المستشفى منذ عامين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف لتقديم خدمات التوعية والفحص المبكر للرياضيين في مختلف الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لتفادي حدوث الأزمات القلبية، حيث تمثل أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية المسئولة عن وفيات الرياضيين.

غدًا.. وزارة التضامن تجري قرعة حج الجمعيات الأهلية

ويؤكد مستشفى الناس أنه جهة غير هادفة للربح تمتثل للقوانين المصرية وكل التبرعات تذهب إلى مصارفها المحددة وتراقب عليها الجهات القانونية الرسمية الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حيث نجح مستشفى الناس بفضل كافة التبرعات في إنقاذ حياة أكثر من 5000 حالة في 4 سنوات.

وتطمئن إدارة المستشفى جميع المتبرعين أن أوجه التعاون المثمر مع كافة المؤسسات  تعود بالنفع أولًا وأخيرًا لزيادة التبرعات لتقديم أكبر عدد من الرعاية الصحية لجميع المرضى وتجنب الإصابة بأمراض القلب التي من شأنها القضاء على قوائم الانتظار.

مستشفى الناس الزمالك مؤسسة خيرية المستشفى التبرعات نادي الزمالك

مواد متعلقة

التضامن الاجتماعي في أسبوع.. الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

التضامن: صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" يدعم مشروعات التعليم والأجهزة التعويضية

جمعية التقدم لأشخاص ذوى الإعاقة تشيد بمسلسل "حالة خاصة"

وزيرة التضامن تستقبل سفير استراليا بالقاهرة لمناقشة قضايا الحماية الاجتماعية

القباج: نستهدف كفالة حقوق الأطفال الأولى بالرعاية ضحايا العنف والحروب

وزيرة التضامن: تم إنشاء 6 مناطق لوجستية و9 مخازن لاستقبال مساعدات غزة

يخدم 5 آلاف أسرة سنويًا.. افتتاح أول مطعم "مجانى" للأولى بالرعاية

وزيرة التضامن تفتتح أول فرع لسلسة مطاعم الأخوة الإنسانية

الأكثر قراءة

عاجل.. مصر تؤكد: منع دخول المساعدات إلى غزة «جريمة حرب» كانت إسرائيل تتفاخر بها

زوارق صغيرة تقترب من سفينة تجارية جنوب شرق عدن فى اليمن

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا