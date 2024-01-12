مستشفى الناس ينفى التبرع بوحدة علاجية لنادى الزمالك

نفت إدارة مستشفى الناس بشكل قاطع كل ما تردد بخصوص تبرع المستشفى بوحدة علاجية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، حيث إن المستشفى مؤسسة خيرية غير مخول لها تقديم التبرعات، ويؤكد أن البيان الصادر عن مجلس إدارة نادي الزمالك صِيغ بشكل غير دقيق، ولم تتم مراجعة إدارة مستشفى الناس فيه قبل صدوره.

ويوضح مستشفى الناس أن التعاون المتفق عليه مع نادي الزمالك يأتي في إطار مبادرة "قلب أمين" التي أطلقها المستشفى منذ عامين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف لتقديم خدمات التوعية والفحص المبكر للرياضيين في مختلف الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لتفادي حدوث الأزمات القلبية، حيث تمثل أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية المسئولة عن وفيات الرياضيين.

ويؤكد مستشفى الناس أنه جهة غير هادفة للربح تمتثل للقوانين المصرية وكل التبرعات تذهب إلى مصارفها المحددة وتراقب عليها الجهات القانونية الرسمية الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حيث نجح مستشفى الناس بفضل كافة التبرعات في إنقاذ حياة أكثر من 5000 حالة في 4 سنوات.

وتطمئن إدارة المستشفى جميع المتبرعين أن أوجه التعاون المثمر مع كافة المؤسسات تعود بالنفع أولًا وأخيرًا لزيادة التبرعات لتقديم أكبر عدد من الرعاية الصحية لجميع المرضى وتجنب الإصابة بأمراض القلب التي من شأنها القضاء على قوائم الانتظار.