الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

يخدم 5 آلاف أسرة سنويًا.. افتتاح أول مطعم "مجانى" للأولى بالرعاية

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة حريصة على تبني برامج ترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وخصصت من أجل ذلك موازنات كبيرة سنويًا، سواء كانت مخصصة للدعم النقدي أو لدعم السلع التموينية والخبز، بالإضافة إلى ما تقدمه وزارة التضامن والمجتمع المدني من كراتين أغذية ومن لحوم للمجتمعات المحلية، معلنة أن الوزارة تعتزم المساهمة في تكلفة هذا المشروع بنسبة 20%، سواء من تمويل الدعم أو من قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي.

جاء ذلك خلال افتتاح أول فرع من سلسة مشروع الأخوة الإنسانية، الذي سيقدم وجبات طعام متكاملة غذائيًا ومجانية للأسر الأولى بالرعاية وللأفراد غير القادرين.

الأسر الأولى بالرعاية 

وقال الدكتور ميلاد لحظي، الأمين العام لمؤسسة الأخوة، إن فكرة المشروع تقوم على توفير وجبات غذائية مجانية للأسر الأولى بالرعاية، وفى مقدمتهم الأسر المستفيدة من برنامجى الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، من خلال قاعدة بيانات وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف، لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن يستهدف المطعم 5 آلاف أسرة خلال العام، لافتًا إلى أنه من المستهدف البدء بمطعم واحد حتى يتم التوسع للوصول إلى سلسلة مطاعم في كل محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه سيتم تمويل المشروع من خلال جمع التبرعات، والشراكة مع الداعمين من القطاع الخاص، مثل كبار تجار المواد التموينية، واللحوم والدجاج، ومزودي تجهيزات المطاعم، والفنادق، بالإضافة للطباخين المحترفين الذين يرغبون في التطوع.

وأكد أن المطعم سيقدم وجبات طعام متكاملة غذائيًا للمحتاجين وعائلاتهم، بطريقة تحفظ كرامتهم عبر التعامل معهم كزبائن للمطعم لهم الحق في الجلوس على طاولات، واختيار وجباتهم من قائمة الطعام، والحصول على خدمة متميزة من متطوعين، وكذلك على الوجبة السعيدة مخصصة للأطفال.

ولفت إلى أن هذه الطريقة لن يتم فيها توزيع أكياس أو كراتين الطعام على الفقراء من شاحنات تجبرهم على الوقوف في طوابير، وتكبد المشقة للحصول على الطعام أو المواد التموينية، وتحمل الازدحام والتدافع.

وزيرة التضامن تفتتح أول فرع لسلسة مطاعم الأخوة الإنسانية

نيفين القباج وزيرة التضامن وزارة التضامن التكافل العدالة الإجتماعية

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