التضامن الاجتماعي في أسبوع.. الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 5 يناير إلى 11 يناير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 5 يناير:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة، وتقدم التهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

- جهود واسعة من متطوعي الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني للانتهاء من تجهيز وإعداد المرحلة الأولى من مخيم الإيواء للنازحين من جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.

- التضامن الاجتماعي توزّع 145 ألف سلة غذاء على أسر تكافل الملتزمين بمشروطية الرعاية الصحية لأطفالهم تحت سن 5 سنوات، واستخراج بطاقات المتابعة الصحية لهم.

السبت 6 يناير:

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي، يتعاون مع مشروع تشغيل النساء "وي ميد" بالشراكة معهد "سيام باري" وبتمويل من التعاون الدولي الإيطالية في تنظيم تدريب على تنمية الثروة الداجنة باستخدام مصادر غير تقليدية للأعلاف.

- تزامنا مع اليوم العالمي للأسرة الموافق الأول من يناير.. أكثر من 10 آلاف رائدة مجتمعية تكثفن زيارات وندوات الصحة الأسرية والتربية الإيجابية على مستوى الجمهورية.



- مشروع الطفولة المبكرة، المنفذ بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، في مرحلته الثانية، يستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لإجمالي 500 حضانة على مستوى 9 محافظات

الأحد 7 يناير:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد مراسم إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة متطوعي صناع الحياة مصر ومراسم تسليم وتسلم مجلس الإدارة الجديد.

- التضامن الاجتماعي تعلن عن تنظيم مسابقة بين طلاب الفرق النهائية بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد الخاصة لإعداد فيلم وثائقي حول "وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية"، وتستقبل الأعمال حتى 8 فبراير 2024.

- ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تنظم أنشطة مكثفة للتحقق من تغطية مصروفات الطلاب غير القادرين، وتنفذ أنشطة دعم نفسي اجتماعي تساهم في تخفيف الضغوط الاجتماعية والنفسية أثناء الامتحانات.

الإثنين 8 يناير:

- برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.. وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع "رعاية وتكلفة استضافة اللاجئين" من مختلف الجنسيات بمصر، والقباج تستعرض جهود التضامن والهلال الأحمر المصري والمجتمع المدني لضيوف مصر وأسرهم.

- مجلس إدارة صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس الإدارة، يجتمع ويراجع إنجازات الصندوق في مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي والتاهيل المرتكز على المجتمع.

- القباج تترأس اجتماعًا موسعًا لرؤساء جمعيات التعاونيات الإنتاجية في مجالات الجلود والمنسوجات والآثاث والورق والحرف التراثية، بهدف مناقشة تحديات الإنتاج والتسويق، وتؤكد على انعقاد مؤتمر للتعاونيات الإنتاجية قبل نهاية شهر فبراير 2024.



- وتترأس الاجتماع الأول للجنة دعم العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة، تؤكد أن الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان بالنسبة لأي مجتمع، ووجودها أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، والأمن المجتمعي، والتوازن القيمي والثقافي.

- الرائدات الاجتماعيات تواصلن نشر رسائل برنامج "وعي" في القرى والنجوع بمتوسط 1،6 مليون أسرة شهريًا، وتركز على توعية المقبلين على الزواج، ومناهضة العنف ضد النساء، الحد من الزيادة السكانية.

- معروضات ديارنا تشارك بنجاح في سوق ممشي أهل مصر في أعيادة الإخوة الأقباط، وإقبال كبير على المعروضات الحرفية والتراثية المتميزة.

الثلاثاء 9 يناير:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل سفير أستراليا بالقاهرة.. والطرفان يناقشان قضايا الحماية الاجتماعية في ظل التقلبات الاقتصادية وسبل التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية والمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة.

- التضامن الاجتماعي تعلن إطلاق المرحلة الأولى من تدريبات مشروع "مودة" الذي يستهدف رفع كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية بهدف خفض الخلافات الزوجية وتعزيز صحة وسلامة الأسرة.

- التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل تنظم ورشة عمل للتعريف بالشبكة القومية لخدمات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب كوادر مكاتب التاهيل على إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية للشبكة.

- وتتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الانتهاء من تدريب العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مهارات تكنولوجيا المعلومات، في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارتين لتحسين جودة الحياة بمؤسسات رعاية أبناء مصر.

- وتتعاون مع مؤسسة فودافون لإطلاق النسخة الأولى من سلسلة تدريبات للعاملين بالوزارة لتحسين مهارات التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 10 يناير:

- قطار فعاليات حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" يصل للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم، وحملة جديدة تستهدف التوعية الاجتماعية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وكشوفات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، وفرص للالتحاق بالحضانات.

- مبادرة "هنوصلك" للوصول لذوي الإعاقة بالقرى تقدم خدماتها لما يقرب من 60 ألف مواطن ترددوا على الحملات منذ انطلاقها، وتنجح في تسجيل 11،500 مواطن من ذوى الإعاقة على منظومة الخدمات المتكاملة.

- بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر وتحت مظلة مجلس الوزراء.. انطلاق قافلة تنموية لحلايب وشلاتين، والتضامن تساهم بإجمالي 10 آلاف كرتونة غذاء ودعم نقدي لكل أسرة، علمًا بأن هذه هي القافلة الثالثة في غضون ستة أشهر.

- القباج تفتتح أولى فروع سلسة مطاعم الأخوة الإنسانية "فراتللو" لتوفير وجبات غذائية متكاملة ومجانية للأسر الأولى بالرعاية، وتصرح بأن هذا المشروع يساهم في التكافل المجتمعي بين الطبقات المختلفة، ويعزز الشعور بالانتماء والمواطنة.

الخميس 11 يناير:

- وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، تفتتح فعاليات مؤتمر "النداء الإنساني الدولي لدعم غزة" بحضور وزير الصحة والسكان، وقيادات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم، وممثلى المنظمات الأممية وغير الحكومية وشركاء العمل الإنساني.

- وتصرح بأن جمعية الهلال الأحمر المصري تعمل بكامل طاقتها على تعزيز بناء الجسر الإنسانى ولعبت دورًا حيويًا في التنسيق والاستجابة لدعم غزة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالإغاثة.

- بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية لتنفيذ مبادرة "من طفل لطفل" لدعم جميع الأطفال ضحايا العنف والإيذاء والحروب.

- القباج تلتقي بالدكتور محمد عزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار سرطان عنق الرحم، والدكتورة هالة عدلي حسين عضو مجلس الإدارة، لبحث إنجازات مشروع "اسبقي بخطوة"، والانتهاء من فتح 20 عيادة صحة انجابية وكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، والحد من الزيادة السكانية.

- في جهود مكثفة لتنمية موارد وزارة التضامن الاجتماعي واستثمار أصولها.. القباج تلتقي مجموعة من المستثمرين لتقصي فرص توظيف الأصول والاستثمار المشترك بحضور حسن مصطفى مساعد الوزيرة لتنمية الموارد والدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي.

- صندوق مكافحة وعلاج الادمان يحتفى بمتطوعيه شركاء النجاح، بحملة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "365 يوم تطوع" وعرض مجهودات متطوعي الصندوق خلال عام 2023 بالمحافظات المختلفة.- برنامج تكافل وكرامة ينفذ دراسة تقييمية مع شركة "أثر"، لتقييم رأي المستفيدين في خدمات الاستجابة والصرف الشهري للدعم النقدي

FB_IMG_1705082794159

FB_IMG_1705082799962

FB_IMG_1705082803389

FB_IMG_1705082805435

FB_IMG_1705082807745

FB_IMG_1705082809634

FB_IMG_1705082811709