عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، عن احتمالية تعديل موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والذي سيقام في مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وقال عامر حسين، في تصريحات تليفزيونية: "لقد طُلب مني تعديل جدول مباريات الدوري ووضع تصور بأن تقام مباراة نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل في السعودية بدلًا من 13".

وأضاف "أتواصل مع علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، وسيعرض تصوره وسنتناقش معه في أفضل شيء ممكن أن يتم فعله لقطاعات الناشئين، هو يمتلك الخبرة، لكن لابد أن يعرف تفاصيل المسابقات ليضع فكره، ودوره أن يُقدم الإضافة، وسنعطيه كافة الصلاحيات وعليه أن يتمسك بتقديم فكره بتفاصيل جيدة، والاستعجال خطأ، سيأخذ وقته ويدرس الأمور جيدًا".

وعلى صعيد آخر، أكد عامر حسين على أن قرار تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر جاء بالإجماع من جانب جميع أعضاء الاتحاد.

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