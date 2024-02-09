السعودية تقترب من استضافة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

تتجه النية داخل اتحاد الكرة، على تغيير مكان إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامته يوم 13 مارس المقبل.

ويسود الاتجاه بشأن إقامة المباراة المرتقبة في المملكة العربية السعودية، التي سبق واستضافت العديد من الأحداث الرياضية خلال الأونة الأخيرة أبرزها بطولة كأس العالم للأندية.

وكان اتحاد الكرة قد تلقى مؤخرًا أكثر من عرض من دول عربية لاستضافة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي المسابقة بعد الفوز على إنبي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

فيما وصل الزمالك إلى نهائي كأس مصر، وذلك بعدما أطاح بيراميدز من مباراة نصف النهائي، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

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