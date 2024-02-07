الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوميز يقرر خوض وديتين لفريق الزمالك إستعدادا لعودة الدوري

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مباراتين وديتين غداً الخميس، أمام فريقي 2003 و2005، للوقوف على المستويات الفنية للاعبين خلال فترة توقف الدوري.

وأخطر الجهاز الفني لاعبيه بخوض مباراتين أمام فريقي 2003 و2005 على ملعب النادي، وستقام المباراة الأولى في العاشرة والنصف صباحاً، في حين ستقام  الودية الثانية في الثانية عشر  والنصف ظهراً.

وفضل البرتغالي جوميز، مواجهة فرق الشباب ودياً، لمشاهدة جميع لاعبيه والوقوف على مستوياتهم الفنية، بالإضافة لمتابعة العناصر المميزة بفرق الشباب.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة للاعبي خط الوسط، خلال التقسيمة الفنية، التي خاضها الفريق خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي.

وحرص جوميز على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، ووجه بعض التعليمات للاعبي خط الوسط، بعدم ترك المساحات للاعبي الفريق المنافس خلال التقسيمة الفنية، وضرورة استعادة الكرة في أسرع وقت ممكن وإفساد الهجمات على مرمى فريقهم.

وشهدت التقسيمة الفنية، تخصيص المدير الفني فقرة خاصة بها للتدريب على تسديد الضربات الحرة من خارج منطقة الجزاء، في وجود حائط صد بشري، للوقوف على أفضل المسددين للضربات الحرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة فنية في المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء، بمشاركة محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراسة المرمى بالقلعة البيضاء. 
شهدت الفقرة أداء اللاعبين بعض الجمل الفنية، والتي تنتهي بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى التدريب على الكرات العرضية تحت إشراف أحمد مجدي المدرب المساعد .

وتولى جوزيه جوميز الإشراف على مجموعة أخرى من اللاعبين قام بتقسيمهم إلى فريق لخوض تقسيمة فنية، في وجود حارسي الشباب علاء معاذ الدين وعبد الرحمن نفاد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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