الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز.. المدير الفني للزمالك يعقد جلسة مع اللاعبين

الزمالك
الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، اليوم الأربعاء، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، وأوضح لهم أن الفترة الحالية بمثابة مرحلة التعرف على لاعبيه، للوقوف على المستويات الفنية لكل لاعب، وطالب الجميع باستغلال هذه الفرصة لحجز مقعده في التشكيل الأساسي.

 جوميز:الاجتهاد في التدريبات والتركيز هما أساس مشاركة أي لاعب في المباريات

وأضاف المدير الفني أن الاجتهاد في التدريبات والتركيز، هما أساس مشاركة أي لاعب في المباريات، وطالبهم ببذل أقصى جهد  خلال التدريبات.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، خلال الفقرة البدنية والتي خاضها اللاعبين، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي.

وتولى جواوو ميجيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفني الإشراف على هذه الفقرة، والتي استمرت حوالي 20 دقيقة، وتم خلالها استخدام الأدوات الخاصة بالتدريبات البدنية، بالإضافة إلى فقرة إطالات.

وقام الجهاز الفني للفريق بإجراء تقسيمة مصغرة للمجموعات الثلاث، تم خلالها التركيز على تدريبات التمرير القصير.

 الاستعداد لمواجهة الاسماعيلي

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة فنية في المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء، بمشاركة محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراسة المرمى بالقلعة البيضاء. 
شهدت الفقرة أداء اللاعبين بعض الجمل الفنية، والتي تنتهي بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى التدريب على الكرات العرضية تحت إشراف أحمد مجدي المدرب المساعد .

وتولى جوزيه جوميز الإشراف على مجموعة أخرى من اللاعبين قام بتقسيمهم إلى فريق لخوض تقسيمة فنية، في وجود حارسي الشباب علاء معاذ الدين وعبد الرحمن نفاد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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