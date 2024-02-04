سيف الجزيرى ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد العودة من أمم إفريقيا

انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الصباحي اليوم الأحد الذي أقيم داخل القلعة البيضاء.

وكان الجزيري قد حصل على راحة إضافية من مران أمس بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي سواء البدنية أو الفنية.

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناءً على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وشارك مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الصباحي، الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بعد حصوله على راحة من مران الأمس بإذن من الجهاز الفني.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع شلبي خاصة وأنه اللقاء الأول بينهما، وشارك بعدها اللاعب في التدريبات الفنية بشكل طبيعي.

تطورات إصابة الونش فى تدريبات الزمالك

في سياق آخر، قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض أجرى أشعة بعد إصابته في الركبة خلال مران أمس السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن نتيجة الأشعة ستظهر اليوم، وسيخضع "الونش" لفحص يدوي أيضا بعد زوال تورم الركبة، قبل إعلان تشخيص إصابة اللاعب..

وأضاف الدكتور محمد أسامة أنه لا أساس من الصحة لما يتردد بشأن صدور أي تشخيص لحالة محمود حمدي "الونش" الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.