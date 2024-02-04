الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيف الجزيرى ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد العودة من أمم إفريقيا

سيف الجزيري ومصطفى
سيف الجزيري ومصطفى شلبي

انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الصباحي اليوم الأحد الذي أقيم داخل القلعة البيضاء.

وكان الجزيري قد حصل على راحة إضافية من مران أمس بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي سواء البدنية أو الفنية.

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناءً على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وشارك مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران  الصباحي، الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بعد حصوله على راحة من مران الأمس بإذن من الجهاز الفني.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع شلبي خاصة وأنه اللقاء الأول بينهما، وشارك بعدها اللاعب في التدريبات الفنية بشكل طبيعي.

تطورات إصابة الونش فى تدريبات الزمالك

في سياق آخر، قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض أجرى أشعة بعد إصابته في الركبة خلال مران أمس السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن نتيجة الأشعة ستظهر اليوم، وسيخضع "الونش" لفحص يدوي أيضا بعد زوال تورم الركبة، قبل إعلان تشخيص إصابة اللاعب..

وأضاف الدكتور محمد أسامة أنه لا أساس من الصحة لما يتردد بشأن صدور أي تشخيص لحالة محمود حمدي "الونش" الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك الجزيري كأس الأمم الأفريقية الامم الافريقية سيف الجزيرى إصابة الونش

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

عاجل.. "بند جديد" يقرب محمد عبد المنعم من تمديد عقده مع الأهلى

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين