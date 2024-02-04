صدمة في الزمالك.. التشخيص المبدئي يثبت إصابة الونش بجزع في الرباط الداخلي (خاص)

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة موجعة بعد تعرض محمود الونش مدافع الفريق لإصابة قوية خلال مشاركته في مران اليوم.

وكشف مصدر داخل الزمالك لـ"الدستور"، أن التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها اللاعب قد أثبت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأكد المصدر أن اللاعب سيخضع لأشعة جديدة بعد 24 ساعة من أجل التأكد من حجم الإصابة وتحديد مدة غيابه.

وكان الزمالك قد أعلن عن تعاقده مع عدد من الصفقات القوية أبرزها عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز وناصر ماهر لاعب وسط مودرن فيوتشر.

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