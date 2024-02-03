السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الزمالك يكشف كواليس جديدة بشأن تطورات إصابة الونش

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش مدافع الزمالك

قال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض أجرى أشعة بعد إصابته في الركبة خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن نتيجة الأشعة ستظهر غداً، وسيخضع "الونش" لفحص يدوي أيضا بعد زوال تورم الركبة، قبل إعلان تشخيص إصابة اللاعب.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أنه لا  أساس من الصحة لما يترد بشأن صدور أي تشخيص لحالة محمود حمدي "الونش" الفترة الحالية.

وكان فريق الزمالك استأنف تدريباته ظهر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة، في اطار الاستعداقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض أجرى أشعة بعد إصابته في الركبة خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

محمود حمدي “الونش” طبيب الزمالك الدكتور محمد أسامة إصابة الونش مدافع الزمالك

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