عاجل| الزمالك يعلن إصابة الونش بقطع فى الرباط الصليبى

كشف د. محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض بقطع جزئي في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الونش خضع لفحوصات طبية مكثفة ومفصلة خلال الـ48 ساعة الماضية، لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن محمود حمدي "الونش" سيسافر إلى ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناءً على قرار حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر اللاعب لإجراء الجراحة في ألمانيا.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق (شيكابالا) وعبدالله السعيد ثنائي الفريق على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وتحدث جوميز مع لاعبي الفريق في بعض الأمور الفنية الخاصة بمركزهما داخل الملعب ومنحهما بعض التعليمات الفنية فى إطار الأفكار الخططية التي يتم تنفيذها استعداداً للفترة المقبلة.

وشهد المران حديثا خاصا بين ثلاثي الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر وعبدالله السعيد، حول الفترة المقبلة، وأهميتها والاستعداد لها بكل بجدية .

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.