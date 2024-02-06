جوميز يواصل اجتماعاته مع لاعبى الزمالك.. وبرنامج تأهيلى للفريق

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت قيادة جوزيه جوميز المدير الفني خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم التركيز خلال هذه الفقرة على جانب خططي خاص بالضغط على المنافس بأكثر من طريقة.

وشهدت الفقرة الخططية مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم حراس المرمى، وقام جوزيه جوميز المدير الفني بعقد أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب نقل فيها التعليمات للاعبين وحرص على تصحيح الأخطاء.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لكل من ياسر حمد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق، على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وعقد جوميز جلسة مع الثنائي خلال التدريبات نقل لهما العديد من التعليمات الفنية ومنحهما بعض المهام الخططية لتنفيذها استعداداً للفترة المقبلة.

وتابع المدير الفني الثنائي أثناء التقسيمة الفنية وتنفيذ المطلوب منهما وأشاد بتنفيذهما للتعليمات المطلوبة.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب فريق 2003.

يأتي ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خاصة وأن اللاعب سبق وتواجد من قبل في تدريبات الفريق الأول.

وشارك "إيشو" في الجزء البدني بجانب الفقرة الخططية، وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعب وخاصة أنه اللقاء الأول بينهما وطالبه بالعمل والتركيز وتقديم أفضل ما لديه.