الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. إيشو يشارك وطوارئ قبل مواجهة الإسماعيلى

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

حرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وتشهد مسابقة دوري نايل، حاليا فترة توقف بسبب إقامة فعاليات نهائيات أمم إفريقيا "كان 2023"، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأقيمت التدريبات ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي، يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وطالب جوميز من اللاعبين مواصلة التدريب بكل تركيز وقوة وتنفيذ المطلوب منهم.

وشدد المدير الفني على ضرورة بذل المزيد من الجهد، حتى يكون الجميع على أتم جاهزية للمشاركات والارتباطات المقبلة.

ومن جانب آخر، يفكر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، في إقامة معسكر مغلق للفريق قبل مواجهة الإسماعيلي، في مسابقة دوري نايل.

ويسعى المدرب البرتغالي من خلال المعسكر، إلى التركيز مع اللاعبين على تطبيق خططه وأساليب لعبه، خاصةً في الجانب الدفاعي، حيث أبدى جوميز انزعاجه من المستوى السيئة للفريق. 

يُذكر أن جوميز قد شاهد عدة مباريات للفريق قبل التوقف الدولي، وقرر إقامة المعسكر المغلق لرفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين وتحسين التجانس بينهم.

وفي السياق ذاته، شهد مران الزمالك، مشاركة أحمد عبد الرحيم “إيشو” لاعب فريق 2003.

يأتي ذلك وفقا لقرار جوميز، خاصة وأن اللاعب سبق وتواجد من قبل في تدريبات الفريق الأول.

وشارك “إيشو” في الجزء البدني بجانب الفقرة الخططية، وحرص جوميز المدير الفني، على الحديث مع اللاعب وخاصة أنه اللقاء الأول بينهما، وطالبه بالعمل والتركيز وتقديم أفضل ما لديه.

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن خلال الساعات الماضية، عن تجديد عقد أحمد عبد الرحيم “إيشو” الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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