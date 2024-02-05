الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الزمالك يعلن عن صفقة شحاتة وكمال قبل غلق القيد

زياد كمال
زياد كمال

أعلن نادي الزمالك تعاقده رسميًا مع الثنائي زيادة كمال لاعب وسط إنبي ومحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ومنتخب مصر الأولمبي، قبل غلق باب القيد، المقرر له غد الثلاثاء 6 فبراير 2024.

يأتي ذلك، في إطار سعى مسئولوه القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، لتدعيم صفوف الفريق بأفضل الصفقات والعناصر المميزة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير  2024"، للمنافسة مجددا على كافة البطولات والمسابقات المحلية والقارية الموسم الجاري.

ووقع كمال وشحاته على عقود انتقالهم للقلعة البيضاء في جلسة جمعتهما بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقتين.

الزمالك زيادة كمال غلق باب القيد صفقات الزمالك الجديدة في شتاء 2024 محمد شحاتة الميركاتو الشتوي 2024

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