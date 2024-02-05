مؤتمر الزمالك: حل أزمات النادى وإبرام 70 صفقة لدعم صفوف الفريق الأول

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك أنه يتقدم بخالص شكره لجماهير النادي الوفية على دعمها للنادي خلال الشهور الماضية، كما يشكر أعضاء الجمعية العمومية على دورهم.

أضاف لبيب، في مؤتمر صحفي لتقديم الصفقات الجديدة بكافة فرق النادي: "أشكر الأجهزة الفنية السابقة واللاعبين السابقين في كافة الألعاب على ما قدموه في الفترة الماضية للنهوض بالنادي".

وقال: "تم الانتهاء من العديد من الأزمات التي واجهت النادي، بداية من رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك، ورفع القيد عن فريق كرة القدم بالنادي، والتجديد لأحمد فتوح".

وتابع "نعمل حاليًا على حل أزمة الضرائب، وأتقدم بالشكر لأحمد فؤاد الوطن على مساعدة المجلس لحل الأزمة".

أضاف "كل قطاعات النادي أصبحت تعمل تحت قطاع العمل المؤسسي، وكل هدف مجلس الإدارة أن تسعد جماهير نادي الزمالك، والمجلس نجح في حل جزء من الأزمات التي كان يمر النادي بها".

وتابع "أشعر بسعادة بالغة لانضمام هذه المجموعة الكبيرة من النجوم، وتكوين قاعدة رياضية في كافة الألعاب للمنافسة على كافة البطولات، وتم إبرام تعاقدات مع أكثر من 70 لاعبا في كل الألعاب وعلى مختلف الفئات العمرية".

وواصل: "تعهدت منذ ترشحي للانتخابات بتغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك لأنه أرقى نادٍ في مصر، واسترادا حقوق كل من تعرض للظلم في النادي".

واختتم حسين لبيب تصريحاته قائلاً: "أشكر جماهير الزمالك الذين ساندوا المجلس، كما أشكر لجنة الاستثمار والتمويل على دورها في الفترة الماضية".

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب، إضافة إلى محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.