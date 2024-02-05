هاني برزي: طموحات الزمالك كبيرة وبذلنا مجهودًا كبيرًا في الصفقات

حرص هاني برزي، عضو مجلس إدارة الزمالك على الترحيب بالحضور للمؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة لكل الفرق الرياضية بالنادي.

وقال برزي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم:"كنا نعلم جيدًا بحجم التحديات التي سيواجهها مجلس الإدارة منذ بداية تسلم المجلس لإدارة النادي".

وتابع "كان يهمنا في المقام الأول حل المشاكل المادية ووضع الزمالك حاليا بعد 100 يوم أفضل من الفترات السابقة، ولم نحقق كل شيئ وطموحاتنا كبيرة، كما أن الزمالك يستحق مكانه أفضل وسنبذل أقصى جهد لتحقيق طموحات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف برزي:"بذلنا مجهود كبير جداً وانتقينا مجموعة ممتازة من اللاعبين في كافة الألعاب المختلفة، وأرحب بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي في القاهرة ونادي الزمالك ومجلس الإدارة والجماهير يعقدون أمالاً كبيرة عليه والإدارة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق طلباته.

ويعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب إضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.