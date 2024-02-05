الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم لاعب مونتريال الكندي أحمد حمدي (فيديو)

أحمد حمدي
أحمد حمدي

أعلن نادي الزمالك، مساء الإثنين، تعاقده بشكل رسمي مع أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي قبل غلق باب القيد.

وتعاقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع أحمد حمدي قادمًا من صفوف فريق مونتريال الكندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع حمدي على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع أحمد حمدي في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، من العودة مجددا لإعتلاء منصات التتويج بالبطولات والألقاب المحلية، خلال الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي للقلعة البيضاء ، فيديو للاعب، مصاحب بتعليق:" كندا .. مصر.. القلعة البيضاء.

أحمد حمدي ينضم لنادي الزمالك:

ويستعد فريق الزمالك، لاستئناف مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، وذلك عقب انتهاء منافسات أمم إفريقيا "كان 2023"، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في قمة ولآد العم 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي، يوم 19 فبراير الجاري حتى الآن، في الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة المحلية، في قمة ولآد العم.

في السياق، وأعلن الزمالك، الإثنين، التعاقد رسميًا مع الثلاثي سيف فاروق جعفر وذلك لمدة 3 مواسم ونصف، والفلسطيني ياسر حمد، والمحترف الأجنبي تحت السن الأوغندي ترافيس موتيابا، لمدة 4 موسم ونصف.

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