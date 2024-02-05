رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع الأوغندي ترافيس موتيابا

أعلن نادي الزمالك رسميًا تعاقده مع اللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "2024".

ووقع اللاعب الأوغندي، على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وتعد هذه الصفقة هي السادسة على التوالى للفارس الأبيض، قبل غلق باب القيد، غدا الثلاثاء 6 فبراير 2024.

يأتي التعاقد مع اللاعب الأوغندي، في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك، بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل إعادة الفارس الأبيض، للمنافسة مجددا على كافة البطولات المحلية والقارية، خلال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يتم قيد موتيابا، في قائمة الزمالك، كلاعب محترف أجنبي تحت السن، حسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك فيديو تقديم للاعب، مكتوب عليه: “الجوهرة الأوغندية ترافيس موتيابا زملكاوي”.

وجاء التعاقد لمدة 4 موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.