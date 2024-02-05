الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الصفقة الخامسة.. الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع الفلسطيني ياسر حمد

ياسر حمد
ياسر حمد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رسمياً التعاقد مع ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب الفلسطيني، على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

يأتي التعاقد مع ياسر حمد في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يتم قيد ياسر حمد، في قائمة الزمالك، كلاعب محلي، حسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسبق لياسر حمد، أن ارتدي قميص المصري البورسعيدي، عندما لعب لصفوفه خلال الفترة ما بين يناير إلى يوليو عام 2022، قبل أن يغادره منتقلا إلي الريان القطري ومنه إلى القادسية الكويتي.

وكانت آخر التجارب الاحترافية لياسر حمد، عندما لعب لفريق نورث إيست يونايتد الهندي، منذ أغسطس الماضي.

وتعد صفقة ياسر حمد، هي الصفقة الخامسة لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الإعلان عن ضم كل من عبدالله السعيد، وناصر ماهر، ومهاب ياسر، ومحمد عاطف.

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