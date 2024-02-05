تفاصيل تقرير فيتوريا عن مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا

أعد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تقريرًا مفصلًا للاتحاد المصري لكرة القدم فيما يتعلق بمشاركة الفريق الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووجّه اتحاد الكرة الشكر للمدرب البرتغالي، بعد إقصاء منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.

وجاء تقرير فيتوريا على النحو الآتي:

- منتخب مصر في الـ4 مباريات يملك أفضل معدل تهديف.

- منتخب مصر أكثر منتخب خلق فرص وأرسل عرضيات وقطع الكرة في ملعب المنافس ويملك أرقاما جيدة على مستوى الاستحواذ.

- كل الأهداف التي دخلت مرمى المنتخب جاءت عكس سير المباريات وفي حالة عدم تحقيقنا الفوز لا أحد ينظر للأرقام.

- تعرض لاعبو المنتخب لإصابات قوية ومؤثرة محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور والثنائي تريزيجيه وعمر مرموش قبل المباراة الأخيرة.

- عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوي والحالة المتوقعة منهم.

- درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة أثرت بشكل سلبي على مردود الفريق.

اقرأ أيضا.. ديسابر يدخل دائرة الترشيحات لخلافة فيتوريا فى منتخب مصر (خاص)