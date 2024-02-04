"الدستور" يكشف خطة اتحاد الكرة لحل أزمة الشرط الجزائي في عقد فيتوريا

يسعى مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى حل أزمة الشرط الجزائي الخاص بعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

ووجّه اتحاد الكرة الشكر للمدرب البرتغالي بعد إقصاء منتخب مصر من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الدستور"، عن استقرار أعضاء اتحاد الكرة على تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي، وسيتم إبلاغه بهذا القرار.

وأشار المصدر إلى أنه في حال رفض فيتوريا بشكل قاطع تخفيض المبلغ، فإنه سيتم اللجوء إلى حل آخر وهو دفع المبلغ كاملًا عن طريق تقسيط المبلغ.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

وقرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

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