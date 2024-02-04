الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد إقالته من تدريب المنتخب.. ماذا قدم روى فيتوريا على مدار عام ونصف؟

فيتوريا
فيتوريا

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر إلى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد وداع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاءت إقالة المدرب البرتغالي بعد عام ونصف العام من توليه قيادة الفراعنة في يوليو 2022 وقبل عامين ونصف العام على انتهاء عقده في يوليو 2026.

وعلى مدار تلك المدة، قاد البرتغالي منتخب مصر في 18 مباراة بينها 10 مباريات رسمية و8 مواجهات ودية.

وحقق منتخب مصر الفوز في 12 مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي، وتعادل في 4 مواجهات بينها 3 مباريات في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية.

وخسر الفراعنة مع البرتغالي في مباراتين، إحداهما أمام تونس وديًا بنتيجة 3-1 في سبتمبر الماضي، والأخرى في المواجهة الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

منتخب مصر سجل تحت قيادة البرتغالي 46 هدفًا، واستقبلت شباك الفراعنة 20 هدفًا بينها 7 أهداف في النسخة الحالية من كأس الأمم.

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