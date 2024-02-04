اتحاد الكرة يؤجل مناقشة خليفة فيتوريا.. وعلاء نبيل مديرًا فنيًا للجبلاية

فضل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تأجيل مناقشة المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إلى اجتماع آخر سيتم عقده خلال الأيام المقبلة، لتحديد البديل.

وجاء قرار الجبلاية بشأن عدم مناقشة خليفة روى فيتوريا، بسبب عدم التوصل لقرار نهائى بشأن الاعتماد على مدرب محلى أو أجنبي لاستكمال مسيرة فيتوريا حتى مونديال 2026.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إقالة البرتغالى روى فيتوريا بعد اجتماع موسع حضره جميع أعضاء الجبلاية واستمر قرابة 4 ساعات تم خلالها مناقشة الأمر من الجوانب كلها.

ومن المقرر أن يتم إصدار بيان رسمي من قبل الجبلاية بعد قليل لتوضيح تفاصيل الإقالة وما يخص المدير الفنى الجديد الذى سيحل محل فيتوريا فى قيادة منتخب مصر.

كان اتحاد الكرة قد فضل عدم التعجل فى إصدار القرار النهائي بشأن فيتوريا لحين عقد اجتماع موسع ومناقشة كل التقارير، بعد خروج الفراعنة من بطولة أمم إفريقيا 2023 بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بضربات الجزاء الترجيحية من دور الـ16.

في السياق، شهد اجتماع اتحاد الكرة الذى عقد اليوم، مناقشة بعض الملفات الأخرى، وعلى رأسها ملف المدير الفنى لاتحاد الكرة، حيث تم الاستقرار خلال الاجتماع على تعيين علاء نبيل مدرب الفراعنة السابق، فى منصب المدير الفنى للجبلاية.

يذكر أن منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة ما زال شاغرًا منذ رحيل البرتغالى نيلو فينجادا، آخر مدير فنى تولى هذا المنصب ولم يتم اختيار أى مدير فنى للقيام بهذه المهمة منذ رحيل فينجادا، خاصة بعد ترشيح بعض الأسماء على فترات متباعدة لكن دون أن يتم إنهاء الأمر بشكل رسمى.