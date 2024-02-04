الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيريرا يترقب مصير فيتوريا خوفا من الرحيل عن لجنة الحكام

بيريرا
بيريرا

كشف مصدر مسئول داخل لجنة الحكام، أن البرتغالى فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام، يترقب موقف اتحاد الكرة من مواطنه روى فيتوريا، خوفا من الرحيل عن منصبه الحالى كرئيس للجنة الحكام.

وأكد المصدر أن مصير بيريرا مرتبط بمصير مواطنه روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، ما يعنى أن رحيل فيتوريا عن تدريب الفراعنة، سيكون بمثابة رحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام.

وقال المصدر إن فيتوريا كان يقوم طوال الوقت بدور المنقذ لمواطنه فيتور بيريرا من الإقالة من رئاسة لجنة الحكام.

وشدد المصدر على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة اتفق على إنهاء التعاقد مع فيتور بيريرا في أكثر من مناسبة، لكنه تم الإبقاء عليه بعد تدخل من روي فيتوريا.

ورغم ظهور الحكام المصريين فى بطولة أمم افريقيا 2023، إلا ان فكرة رحيل فيتور بيريرا تظل مطروحة دائما فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يعانى منها اتحاد الكرة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، حيث يتقاضى بيريرا 18 ألف دولار شهريا ومن المقرر أن تزيد إلى 20 ألف دولار مع بداية العام الثانى فى عقده، فى حال استمراره فى منصبه. 

وكان هناك شبه إجماع في مناسبتين على رحيل فيتور بيريرا، وقام اتحاد الكرة بتجهيز العقود بشأن رحيله؛ لكن تدخل فيتوريا أوقف ذلك القرار ليظل في منصبه، ما يعنى أن رحيل رئيس لجنة الحكام عن منصبه أصبح وشيكا.

يذكر أن فيتوريا هو صاحب التفاوض بين بيريرا واتحاد الكرة لتولى مهام رئاسة لجنة الحكام خلفا للإنجليزى مارك كلاتنبيرج الذى استقال من منصبه كرئيس للجنة الحكام بسبب مشاكل مع أعضاء الجبلاية.

وهناك اتجاهًا داخل اتحاد الكرة المصري بأن يتم الاستعانة بعنصر مصري لرئاسة لجنة الحكام مع نهاية الموسم الحالي.

فيتوريا إجراءات التعاقد مع بيريرا لرئاسة لجنة الحكام منتخب مصر اتحاد الجبلاية

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