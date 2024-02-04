الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الشباب السعودى يتعاقد مع المدرب البرتغالى فيتور بيريرا

فيتور بيريرا
فيتور بيريرا

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال الشباب، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن بيريرا وقع عقدًا مع النادي حتي نهاية الموسم الحالي.

سيكون الشباب السعودي المحطة الـ13 في المسيرة التدريبية لبيريرا،  بعد تجارب سابقة في سبع دول، وفي 3 قارات مختلفة، توج خلالها بالألقاب في البرتغال واليونان والصين.

وبدأ بيريرا مسيرته التدريبية بعيدًا عن الأضواء، منذ عام 2002، إذ عمل في الأكاديميات ومع فرق الفئات السنية، منها محطة مع نادي بورتو البرتغالي بين عامي 2003 و2004، عندما كان جوزيه مورينيو مدربًا للفريق الأول، قبل أن يخوض محطته الأولى بوصفه مدربًا مع فريق سانجوانينسي في دوري الدرجة الثالثة البرازيلي عام 2004، واستلم منصبه حينها خلفًا للويس كاسترو، المدرب الحالي لفريق النصر.

ورحل بيريرا عن بورتو عام 2013 بعد فوزه بلقب الدوري البرتغالي مرتين، وكأس السوبر مرتين، وخاض محطته الأولى خارج البرتغال مع الأهلي السعودي، حيث أمضى موسمًا وحيدًا احتلّ فيه المركز الثالث في ترتيب الدوري، بفارق كبير خلف النصر والهلال، كما خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهزيمة ثقيلة أمام الشباب في افتتاح مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وخاض بيريرا في 2021 محطته الثانية مع فناربخشة، وأقيل للمرة الثانية من النادي نفسه، بعد 5 أشهر من تعيينه، قبل أن ينتقل من شرق أوروبا إلى القارة الأمريكية الجنوبية، عبر محطتين في البرازيل مع الكبيرين كورينثيانز وفلامينجو، دون التتويج بأي لقب.

الشباب السعودي فيتور بيريرا جوزيه مورينيو الاهلي السعودي الشباب فناربخشة بورتو

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