الشباب السعودى يتوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالى فيتور بيريرا

توصل نادي الشباب السعودي لاتفاق مع أحد المدربين، لتولي مسئولية قيادة الفريق فنيًا حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وكان فريق الشباب قد أعلن في وقت سابق، إقالة المدرب الكرواتي بيسكان؛ بسبب تراجع نتائج الفريق، واقترابه من مراكز الهبوط في الدوري السعودي للمحترفين.

وقاد بيسكان فريق الشباب السعودي في 11 مباراة خلال الفترة الماضية، حقق خلالها ثلاثة انتصارات، ومثلها ثلاثة تعادلات، بينما تلقى 5 هزائم.

الشباب السعودى يتوصل لاتفاق مع فيتور بيريرا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي الشباب السعودي توصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن عقد المدرب فيتور بيريرا مع الشباب السعودي سيمتد لمدة 6 أشهر فقط، على أن يتم التوقيع على العقود خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أنه في حال تم التوقيع الرسمي بين الطرفين، فإن المدرب فيتور بيريرا سيصل إلى السعودية خلال الأسبوع الحالي، قبل استئناف مباريات الدوري السعودي.

وكان فيتور بيريرا مديرًا فنيًا لفريق الأهلي السعودي في موسم 2014، ونجح في قيادة الفريق نحو احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الشباب بثلاثية نظيفة حينذاك.

كما سبق لـ فيتور بيريرا العمل في ألمانيا وتركيا والصين واليونان والبرتغال، وحقق لقب الدوري في البرتغال واليونان والصين.

بينما تُعد محطة فلامنجو البرازيلي الأخيرة للمدرب البرتغالي، قبل أن تتم إقالته في أبريل الماضي 2023؛ بسبب سوء النتائج.

موعد مباراة الشباب المقبلة فى الدورى السعودى

ومن المقرر أن يتم استئناف منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 15 فبراير الجاري.

ويستعد فريق الشباب لمواجهة ضمك، يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد فريق الشباب حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بعد خوض 19 جولة من المسابقة حتى الآن، حيث حقق 5 انتصارات و6 تعادلات، بينما تلقى 8 هزائم.