برشلونة يحسم موقفه بشأن جواو كانسيلو وفيليكس

ما يزال الغموض يحيط بمصير الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو و جواو فيليكس، نجمي برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وكان فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، قد تعاقد مع الثنائي كانسيلو وفيليكس في الميركاتو الصيفي الماضي، وذلك على سبيل الإعارة من ناديي ماشستر سيتي وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

برشلونة يحسم موقفه بشأن الثنائي جواو كانسيلو وفيليكس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، يعمل على إبقاء مواطنيه جواو كانسيلو وفيليكس في الموسم المقبل 2024-2025.

وكان ديكو قد تولى منصب المدير الرياضي لبرشلونة منذ أغسطس الماضي، خلفًا لماتيو أليماني.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة ستحاول تقليل سعر التعاقد مع الثنائي، في ظل معاناة النادي من أزمة مالية واقتصادية كبيرة، بجانب استغلال رغبة اللاعبين في الاستمرار في قلعة "كامب نو".

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن برشلونة يعتمد على قدرة خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعبين، التفاوضية وتقليل السعر الذي سيُحدده ناديي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن ديكو سيتفاوض على تقليل سعر صفقة كانسيلو مع مانشستر سيتي، والتي قد تصل إلى نحو 25 مليون يورو، بينما يظل سعر صفقة فيليكس غير واضحًا.

ونوّهت الصحيفة، إلى أن جواو كانسيلو نجح في إثبات قدراته الدفاعية خلال المباريات المقبلة، بينما أثار فيليكس الجدل والغموض بشأن إمكانية استمراره مع برشلونة، بعدما فشل في تقديم الأداء المنشود منه.

ولعب جواو كانسيلو 24 مباراة بقميص برشلونة في جميع البطولات هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهما لزملائه، بينما لعب جواو فيليكس 28 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 7 أهداف وصنع 5 لزملائه في الفريق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه تشافي هيرنانديز رحيله عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة في نهاية الموسم الجاري 2023-2024.