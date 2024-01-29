"بايرن ميونخ" يرد على أنباء ارتباط مديره الفني بتدريب برشلونة

رد نادي بايرن ميونخ الألماني على التقارير التي ربطت توماس توخيل، المدير الفني للفريق بالانتقال لقيادة نادي برشلونة الإسباني خلفا لمدربه الحالي تشافي هرنانديز.

وكان تشافي هرنانديز خرج بعد الخسارة أمام فياريال بنتيجة 5-3، مساء السبت الماضي، في الدوري الإسباني ليعلن الرحيل عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

وتكهن عدد من وسائل الإعلام بأن توخيل هو المرشح الأقرب لخلافة مدرب برشلونة الحالي استنادا إلى تصريحات المدير الفني الألماني التي قال فيها إنه يستمتع بالعمل خارج بلاده، وأن الدوري الإسباني بطولة جاذبة للنجوم والمدربين.

ورد نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي، اليوم الإثنين،: "توخيل لم يتطرق للحديث عن تشافي وخلافته في برشلونة كما زعم كذبا".

وأوضح البيان "في زيارة الجماهير لمقر النادي يوم الأحد سئل توماس توخيل، عن مسيرته التدريبية وتجاربه الخارجية مع ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي ورد على استفسارات الجماهير أثناء المناقشة".

وتابع النادي البافاري "لقد أجاب توخيل على أسئلة عامة من الجماهيرعن إسبانيا كدولة كروية، ولم يتحدث أبدا عن تشافي هرنانديز، وخلافته في برشلونة كما زعم كذبا".

وشدد بايرن ميونخ في بيانه "لن نقبل مجددا بتحريف تصريحات مدربنا والتي تأتي دائما من مصدر واحد".