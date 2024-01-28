الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خوان لابورتا يُعلق على قرار تشافى بالرحيل عن برشلونة

تشافي وخوان لابورتا
تشافي وخوان لابورتا

تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن قرار المدرب تشافي هيرنانديز بالرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

وأعلن تشافي، أمس السبت، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025، لمطالعة التفاصيل من هنا.

يأتي ذلك عقب هزيمة برشلونة أمام فياريال بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لويس كامبونيس"، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

خوان لابورتا يُعلق على قرار تشافي بالرحيل عن برشلونة

ونشر نادي برشلونة تصريحات خوان لابورتا، قائلًا: "أقبل قرار تشافي، إنه أسطورة بالنسبة للنادي دائمًا".

وأضاف لابورتا: "متأكد من التزام تشافي وجهازه الفني تجاه فريق برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري".

وعن إمكانية التتويج بلقب الدوري الإسباني، قال لابورتا: "بالتأكيد ستكون المنافسة صعبة للغاية، ولكن اللقب لم يُحسم حتى الآن، لذلك دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

 

ماذا قدم تشافي مع برشلونة حتى الآن؟

كان تشافي قد تولى تدريب فريق برشلونة في نوفمبر 2021، وقاد الفريق في 122 مباراة، حقق خلالها 76 انتصارًا، 20 تعادلًا و25 هزيمة.

وخلال فترة توليه تدريب برشلونة، نجح تشافي في قيادة الفريق نحو التتويج بلقبي الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022/ 2023 وكأس السوبر الإسباني.

 

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره أوساسونا، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوي الإسباني، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة.

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