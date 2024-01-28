أولهم يورجن كلوب.. 4 مدربين مُرشحين لخلافة تشافى فى برشلونة

حسم تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، مصيره مع البلوجرانا بعد الهزيمة أمام فياريال في الدوري الإسباني.

وكان تشافي قد أعلن، أمس السبت، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023-2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

يأتي ذلك عقب هزيمة برشلونة أمام فياريال بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لويس كامبونيس"، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

4 مدربين مُرشحين لخلافة تشافي في برشلونة

وبهذا الصدد، نرصد أبرز أربع مدربين مُرشحين لخلافة تشافي في برشلونة، وذلك على النحو التالي:

1- الألماني يورجن كلوب

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أيضًا عن قراره النهائي بالرحيل عن منصبه كمدرب للريدز بعد نهاية الموسم الجاري.

لذلك يبدو موقف يورجن كلوب مُشابهًا لـ تشافي، وهذا يجعله مُرشحًا قويًا لتدريب فريق برشلونة، خاصة بعدما أكد أنه لن يتولى تدريب أي فريق في الدوري الإنجليزي.

واستندت صحيفة "سبورت" الإسبانية، على تصريحات خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، التي أدلى بها سابقًا، إذ يرى أن يورجن كلوب بمثابة "الخطوة الحلم" في حال تدريبه البارسا، وإعادة الفريق نحو الطريق الصحيح والمنافسة على كافة الألقاب الممكنة، وتكرار تجربته مع ليفربول عندما تولى قيادة الفريق في عام 2015.

الألماني يورجن كلوب

2- البرتغالي جوزيه مورينيو

يُعد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي السابق، أحد المُرشحين البارزين لتولي تدريب فريق برشلونة خلفًا لنظيره تشافي.

وما يُميّز جوزيه مورينيو عن غيره، أنه يعلم جيدًا طريقة لعب وسياسة برشلونة، بعدما عمل سابقًا في النادي الكتالوني كمترجم ومدرب مساعد في الفترة من عام 1996 وحتى 2000.

وهو الأمر الذي أشارت إليه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في وقت سابق، أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل مورينيو، عرض خدمات المدرب على برشلونة.

وكعادته، أثار مورينيو جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي، بعد ظهوره في مطار برشلونة بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي، وعند سؤاله عن إمكانية تولي قيادة برشلونة، لم يرد واكتفى بإظهار ابتسامة صغيرة.

البرتغالي جوزيه مورينيو

3- الإسباني إيمانول ألجاوسيل

المرشح الثالث لخلافة تشافي، هو الإسباني إيمانول ألجاوسيل، المدير الفني الحالي لفريق ريال سوسييداد؛ نظرًا لتقديمه أداءً جيدًا مع الفريق هذا الموسم 2023-2024، واحتلاله المركز السادس حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وحسب ما أفادت به صحيفة "سبورت"، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وديكو، المدير الرياضي للفريق، أبديا إعجابهما في وقت سابق، بأسلوب وطريقة المدرب إيمانول ألجاوسيل، وبالعروض الجيدة التي يقدمها مع فريق ريال سوسيداد.

كذلك يُجيد ألجاوسيل تطوير الفرق الشابة -مثلما فعل مع ريال سوسيداد-، وبالتالي فإنه سيكون مناسبًا لقيادة فريق برشلونة الذي يضم عددًا من اللاعبين الشباب.

وما يُعزز هذا الاختيار، هو حصول إيمانول ألجاوسيل على جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي، خلال حفل توزيع جوائز صحيفة "ماركا" الإسبانية.

الإسباني إيمانول ألجاوسيل

4- الإسباني لويس إنريكي

بالتأكيد تردد اسم الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي؛ نظرًا لأنه أيضًا يعلم جيدًا كيفية قيادة فريق برشلونة، إذ يراه لاعبي الفريق الكتالوني أنه المدرب الأنسب لتدريب الفريق في الموسم المقبل 2024-2025.

ويُعد كان إنريكي هو صاحب آخر مشروع ناجح في برشلونة، وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2017، كما نجح في حصد الخماسية في موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل لتدريب منتخب إسبانيا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن لويس إنريكي سيظل دائمًا الخيار الأنسب لتدريب برشلونة؛ نظرًا لقدرته على التعامل مع اللاعبين أصحاب الخبرات ووجود علاقات وطيدة بينهم، كذلك معرفته الجيدة بكافة باللاعبين الشباب أيضًا.