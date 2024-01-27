بعد خماسية فياريال.. تشافي يعلن رحيله عن برشلونة نهاية الموسم
أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري.
وخسر برشلونة أمام فياريال بنتيجة 5-3 في الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أريد أن أعلن أنني في 30 يونيو المقبل لن أكون مدربًا لفريق برشلونة".
وأضاف: "أعتقد أن الموقف بحاجة إلى تغيير وكمشجع لبرشلونة لا أريد السماح باستمرار الموقف الحالي".
وأكمل: "وصلنا لنقطة اللاعودة، لقد حاون وقت التغيير، تحدثت مع المسؤولين وسأرحل عن منصبي في 30 يونيو المقبل".
واستقبل برشلونة 5 أهداف على ملعبه في الدوري الإسباني لأول مرة منذ عام 1963، أي منذ 61 عاما، وتحديدا في يناير 1963 بعد الخسارة أمام ريال مدريد 5-1.
واتسع فارق النقاط بين برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة وريال مدريد المتصدر إلى 10 نقاط.
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