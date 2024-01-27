أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فياريال مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الليجا.

ويقود هجوم تشكيل البارسا جواو فيليكس ويجاوره روبرت ليفاندوفسكي ولامين جمال.

تشكيل برشلونة.. فيليكس وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام فياريال

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: هيكتور فورت -جويل كوندي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن

خط الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – روميو

خط الهجوم: جواو فيليكس – لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي

غيابات برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني

ويفتقد المدرب تشافي هيرنانديز غياب 7 لاعبين؛ بسبب الإصابة، وهم: مارك أندريه تير شتيجن، جافي، ماركوس ألونسو، إينيجو مارتينيز، رافينيا، سيرجي روبيرتو وأليخاندرو بالدي.

ومن المقرر أن يخضع أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لفريق برشلونة، إلى عملية جراحية على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمبينن؛ بسبب إصابته في أوتار الركبة، ولم يعلن مدة غيابه المحتملة.

بينما يُعاني سيرجي روبيرتو من بعض الآلام في وتر العرقوب، لتُشير التقارير الصحفية إلى غيابه عن أربع مباريات مقبلة، أي لمدة أسبوعين تقريبًا.