السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

7 غيابات للإصابة.. تشافى يعلن قائمة برشلونة أمام فياريال في الليجا

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فياريال، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة برشلونة لمواجهة فياريال في الليجا

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - أندريس كريستنسين - باو كوبارسي - هيكتور فورت.

خط وسط الملعب: بيدري - أريول روميو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - مارك كاسادو - فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - فيتور روكي - جواو فيليكس - مارك جيويو.

 

غيابات برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني

ويفتقد المدرب تشافي هيرنانديز غياب 7 لاعبين؛ بسبب الإصابة، وهم: مارك أندريه تير شتيجن، جافي، ماركوس ألونسو، إينيجو مارتينيز، رافينيا، سيرجي روبيرتو وأليخاندرو بالدي.

ومن المقرر أن يخضع أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لفريق برشلونة، إلى عملية جراحية على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمبينن؛ بسبب إصابته في أوتار الركبة، ولم يعلن مدة غيابه المحتملة.

بينما يُعاني سيرجي روبيرتو من بعض الآلام في وتر العرقوب، لتُشير التقارير الصحفية إلى غيابه عن أربع مباريات مقبلة، أي لمدة أسبوعين تقريبًا.

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ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، خلف كل من جيرونا وريال مدريد أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 52 و51 نقطة.

بينما يتواجد فرق فياريال حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة.

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