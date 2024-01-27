إصابة سيرجى روبيرتو تربك حسابات تشافى قبل مباراة برشلونة وفياريال

تلقى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، صدمة قوية بإصابة أحد لاعبيه قبل مواجهة فياريال في الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فياريال، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة يُعلن إصابة سيرجي روبيرتو

وأصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا، أكد خلاله إصابة سيرجي روبيرتو ومعاناته من ألم في وتر العرقوب لقدمه اليمنى.

وأضاف نادي برشلونة في بيانه، أن مدة غياب سيرجي روبيرتو، تتوقف على وتيرة تعافيه.

إصابة سيرجي روبيرتو تضع تشافي في ورطة قبل مواجهة فياريال

وهو الأمر الذي أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي تلقى خبر إصابة سيرجي روبيرتو، مدافع وقائد الفريق، قبل ساعات قليلة من مواجهة فياريال المرتقبة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن سيرجي روبيرتو كان يشعر ببعض الآلام خلال خوضه تدريبات برشلونة، أمس الجمعة، وبعد خضوعه للفحوصات الطبية، تبيّن أنه يُعاني من بعض الآلام في وتر العرقوب.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن سيرجي روبيرتو سيضطر للغياب عن أربع مباريات مقبلة على الأقل، أي لمدة أسبوعين لحين تعافيه والتأكد من جاهزيته.

ويُعد سيرجي روبيرتو سابع لاعب يتعرّض للإصابة في قائمة برشلونة، حيث سبقه كل من: مارك أندريه تير شتيجن، جافي، ماركوس ألونسو، إينيجو مارتينيز، رافينيا وأليخاندرو بالدي.

الأمر الذي يجعل تشافي في ورطة كبيرة، وضرورة إيجاد التشكيل المناسب لخوض مواجهة فياريال المرتقبة.

ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، خلف كل من جيرونا وريال مدريد أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 52 و51 نقطة.

بينما يتواجد فرق فياريال حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة.