ريمونتادا تاريخية في عهد زائير.. تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا "كان 2023".

وتُقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

تاريخ مواجهات منتخب مصر والكونغو الديمقراطية

وبهذا لصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد رقم 12 في تاريخ مواجهات منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في جميع المسابقات.

- والتقى المنتخبان في 11 مباراة سابقة، بواقع 8 مباريات رسمية، وثلاث مباريات ودية.

- خلال هذه المباريات، حقق منتخب مصر 7 انتصارات، وثلاث تعادلات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

- وسجل منتخب مصر 22 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف من لاعبي الكونغو الديمقراطية.

- وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات المنتخبين معًا، كانت في مباراة ودية جمعت بينهما في عام 2010، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 6-3.

• المواجهة الأولى

كانت أول مباراة تجمع بين الفريقين في عام 1970، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت في السودان، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف، سجله علي أبو جريشة، نجم الإسماعيلي.

وانتهت هذه النسخة، بحصول منتخب مصر على البرونزية، بعد التواجد في المركز الثالث عقب الفوز على كوت ديفوار.

• المواجهة الثانية

التقى المنتخبات في كأس أمم إفريقيا 1974 التي أُقيمت في مصر، في الدور نصف النهائي، وانتهت بفوز الكونغو الديمقراطية (كان اسمها زائير في ذلك الوقت) ومن ثم توّج باللقب، بينما اكتفى منتخب مصر بالمركز الثالث مجددًا.

وشهدت المباراة تقدم منتخب مصر بهدف للنجم علي أبو جريشة وهدف عكسي، قبل أن يعود منتخب الكونغو الديمقراطية ويُسجل ثلاثة أهداف في 35 دقيقة في ريمونتادا عظيمة.

• المواجهتان الثالثة والرابعة

التقى منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية مرتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 1990.

وانتهت المباراة الأولى التي أقيمت في القاهرة، بفوز منتخب مصر بهدفي حسام حسن وأيمن شوقي، أما مباراة الإياب التي أقيمت في كينشاسا، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

• المواجهة الخامسة

في يناير 2004، التقى المنتخبان وديًا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

• المواجهة السادسة

في فبراير 2006، التقى المنتخبان في الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 4-1.

وسجل أحمد حسن هدفين أولهما من ضربة جزاء في الشوط الأول، والثاني من ضربة حرة، كما سجل حسام حسن هدفًا تاريخيًا، ليصبح أكبر لاعب يسجل فى تاريخ الكان، وأضاف عماد متعب الهدف الرابع.

بينما جاء هدف الكونغو الديمقراطية عن طريق عبد الظاهر السقا، مدافع المصري، بالخطأ في مرماه، لتنتهي المسابقة بتتويج منتخب مصر باللقب للمرة الخامسة في تاريخهم.

• المواجهتان السابعة والثامنة

تقابل المنتخبان في تصفيات بطولتي كأس العالم وأمم إفريقيا في عام 2008، وانتهت المباراة الأولى بفوز منتخب مصر بنتيجة 2-1، حيث سجلهما عمرو زكي، وأحمد عيد عبد الملك.

أما المباراة الثانية، التي أقيمت في كينشاسا، انتهت بفوز منتخب مصر أيضًا بهدف نظيف، سجله محمد أبو تريكة.

• المواجهتان التاسعة والعاشرة

تقابل المنتخبان وديًا في عام 2010، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 6-3.

وتجدد اللقاء وديًا أيضًا في عام 2012، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

• المواجهة الحادية عشر

أما آخر المواجهات التي جمعت مصر مع الكونغو، كانت في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر.

وأقيمت مباراة مصر والكونغو علي استاد القاهرة، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، سجلهما أحمد المحمدي و محمد صلاح.