الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرموش يجاور فيتوريا في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

عمر مرموش
عمر مرموش

يستعد عمر مرموش لاعب منتخب مصر وفريق أينتراخت فرانكفورت الألماني للتواجد رفقة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة في المؤتمر الصحفي لمباراة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها في العاشرة مساء الأحد المقبل.

ويبدأ مؤتمر منتخب مصر غدا السبت في الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة في مدينة سان بيدرو الإيفوارية.

وسبق أن تواجد في المؤتمر الصحفي لمباريات مصر في البطولة كلًا من، مصطفى محمد ومحمد الشناوي ومحمد صلاح.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية دون تحقيق أي انتصار، بعد أن تعادل الفراعنة في مباريات موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

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