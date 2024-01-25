الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافي: "الحظ" أطاح ببرشلونة من كأس ملك إسبانيا

تشافي
تشافي

علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على الهزيمة القاسية أمام أتلتيك بيلباو وتوديع بطولة كأس ملك إسبانيا.

وودّع فريق برشلونة منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-4، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة. 

تشافي يتحدث عن توديع برشلونة كأس ملك إسبانيا

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تصريحات جديدة للمدرب تشافي، قائلًا: "بالتأكيد نشعر بالحزن بعد الخسارة وتوديع البطولة، ولكن علينا أن نكون فخورين بالمحاولة والقتال حتى النهاية".

وأضاف: "كما قلت سابقًا، لم نمتلك حظًا جيدًا في القرعة، مواجهة أتلتيك بيلباو كانت قوية للغاية".

 وتابع: "لقد تقدمنا بهدفين أمام أتلتيك بيلباو، ولكن لم يحالفنا الحظ ولم نحسم التأهل".

وأفاد: "ارتكبنا عدة أخطاء منذ بداية اللقاء، ودفعنا الثمن غاليًا، والخِصم استفاد من هذه الأخطاء".

وعن إهدار لامين يامال هدف في الدقيقة 90، قال تشافي: "أنا فخور بما قدمه الشباب، ولامين شعر بالاحباط لعدم تسجيله هذا الهدف، ولكن هذه طبيعة كرة القدم".

وشدد تشافي: "أنا هادئ؛ لأن الألقاب الأخرى أهم، مثل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لذلك سنقاتل من أجلها كما فعلنا اليوم".

واختتم تشافي تصريحاته، قائلًا: "بغض النظر عما سيحدث هذا الموسم، هذا الفريق له مستقبل، ويمتلك مشروعًا رياضيًا جيدًا لجيل من اللاعبين الرائعين، وسينافسون سواء كنت مدرب هذا الفريق أم لا".

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فياريال، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد فياريال في الليجا، يوم السبت المقبل، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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