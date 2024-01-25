يورجن كلوب يرد على "المشككين" في وطنية محمد صلاح

حرص الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الدفاع عن اللاعب محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الفريق، بشأن الانتقادات الموجهة ضده بعد إصابته الأخيرة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية موجة واسعة من الانتقادات ضد محمد صلاح، بشأن مغادرة معسكر منتخب مصر وعودته إلى إنجلترا لتلقي العلاج، بعد إصابته خلال مشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، والمُقامة حاليًا في كوت ديفوار. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وتعرّض محمد صلاح لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام غانا، ليضطر إلى مغادرة الملعب.

يورجن كلوب يدافع عن محمد صلاح

ونشرت شبكة "سكاي سبورت" العالمية، تصريحات يورجن كلوب، الذي تساءل:"ولاء محمد صلاح؟ إنه أمر مضحك، ولا أستطيع أن أكون جزء من هذا النقاش".

وأوضح أن "المنتخب المصري وليفربول لديهما هدفًا مشتركًا، وهو الاطمئنان على محمد صلاح وأن يكون لائقًا في أسرع وقت".

وأضاف:"قررنا عودة محمد صلاح إلى إنجلترا لتلقيه العلاج المناسب وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة، وليس لأننا نريد أن نأخذه من المنتخب المصري كما يقول البعض".

وتابع: "إذا وصل منتخب مصر للنهائي وكان محمد صلاح جاهزًا، بالتأكيد سيعود للانضمام إليهم"، متابعًا:"إذا كان هناك مَنْ يُشكك في ولاء محمد صلاح، فعليه أن يراجع نفسه".

واختتم كلوب تصريحاته:"محمد صلاح أوفى مصري قابلته في حياتي على الإطلاق".

يأتي ذلك في تصريحات عقب تعادل فريق ليفربول أمام فولهام بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتأهل فريق ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ليضرب موعدًا ناريًا مع فريق تشيلسي.

في المقابل، تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بعد ثلاث تعادلات مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.