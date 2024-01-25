اليوم.. مواجهة كلاسيكية بين مصر وتونس فى نصف نهائى أمم إفريقيا لكرة اليد

يترقب عشاق كرة اليد المصرية والإفريقية موقعة منتظرة مساء اليوم، حين يلتقي قطبا القارة في موقعة منتظرة بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر لليد يواجه تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

وتحتضن الصالة الرئيسية في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي مواجهة كلاسيكية، تجمع بين مصر وتونس في السادسة مساءً، لخطف بطاقة العبور لنهائي المسابقة التي يتقاسم المنتخبان النصيب الأكبر للتتويج بلقبها تاريخيًا.

وتستضيف مصر منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري، بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

منتخب الفراعنة يسعى للقب الثالث على التوالي

ويدخل الفراعنة مواجهة الليلة سعيًا لإحكام هيمنته على القارة التي تدين له منذ التتويج بنسخة 2020، إذ يسعى مصر لاقتناص اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويحمل مصر لقب نسخة 2020 بعد التتويج بها من أرض تونس نفسها، إلى جانب لقب النسخة الماضية في مصر، ذلك بعد العبور من عتبة تونس أيضًا في نصف النهائي، إذ أن مواجهة الليلة هي الثانية على التوالي بين المنتخبين في نفس الدور بنصف نهائي البطولة.

كما أن تخطي عقبة تونس الليلة سيقرب فراعنة اليد من التتويج بالذهب للمرة التاسعة في التاريخ، وتشديد الخناق على نسور قرطاج، الذي يملك عشرة ألقاب كأكثر بلدان القارة تتويجًا.

نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبين

وتشير المواجهات المباشرة بين المنتخبين في البطولة بهذا الدور بالذات لتفوق نسور قرطاج على الفراعنة، وذلك في أربع مناسبات مقابل واحدة لأبناء النيل.

التقى المنتخبان بنصف النهائي أعوام 1996، 1998، 2002 و2014، وجاء الفوز فيها جميعًا من نصيب تونس، فيما كسر مصر هذه العقدة في النسخة الأخيرة بالقاهرة عام 2022، وحقق فوزه الوحيد قبل أن يكمل مشواره ويحقق اللقب في النهائي على حساب الرأس الأخضر.

بشكل عام، يتفوق تونس على مصر في المواجهات المباشرة بفارق طفيف في بطولة الأمم الإفريقية، إذ التقى المنتخبان في 21 مناسبة، وتفوق نسور قرطاج في اثنتى عشرة منها، فيما حقق مصر تسعة انتصارات.

وتأهل مصر لمباراة اليوم بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، ذلك بعد الفوز على منتخبات غينيا والكونغو (برازافيل) والكاميرون على الترتيب، قبل تخطي أنجولا في ربع النهائي.

تونس تتصدر المجموعة الرابعة

تونس بدوره تصدر المجموعة الرابعة بثلاثة انتصارات، جاءت على حساب كل من كينيا ونيجيريا وأنجولا، ثُم تغلب على غينيا في دور الثمانية.

وأكد أحمد عادل، نجم دائرة المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أن منتخب مصر يركز على مواجهة تونس ويستعد لها بقوة سعيًا لتخطي عقبة نسور قرطاج ومواصلة المشوار نحو اللقب التاسع للفراعنة.

الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر، أكد بدوره على ضرورة الاستعداد الجيد لمواجهة تونس، وتصحيح الأخطاء التي لاحت له خلال مباراة أنجولا الأخيرة بربع النهائي، وذلك لمواصلة تحقيق الانتصارات والتتويج باللقب.

المدير الفني لنسور قرطاج يشيد بقدرات منتخب مصر

من جانبه، أشاد الفرنسي باتريك كازال، المدير الفني لنسور قرطاج بقدرات منتخب مصر، مؤكدًا أن الفراعنة هم أقوى المنتخبات الإفريقية حاليًا، ويتربعون على قمة كرة اليد بالقارة في الوقت الراهن، مشددًا على افتقاد فريقه عناصر الخبرة مقارنة بما لدى مصر من عناصر مميزة للغاية من بينهم محترفون في أقوى الأندية الأوروبية.

وأضاف كازال، في تصريحات صحفية، أدلى بها عقب مواجهة غينيا بربع النهائي، أنه وفريقه سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل الاستعداد والتجهيز الجيد والقوي لنصف النهائي أمام مصر، وأكد أن فريقه يعاني من بعض المشكلات الدفاعية التي سيسعى للوقوف عليها ومعالجة كل الأخطاء قبل مباراة مصر.

من ناحية أخرى، يلتقي الجزائر ثالث أعلى المنتخبات تتويجًا باللقب بسبعة كئوس، مع منتخب الرأس الأخضر وصيف النسخة الماضية من أمم إفريقيا، وذلك في الثامنة والنصف مساءً.

ويلتقي الطرفان الفائزان بمباراتي الليلة في المباراة النهائية، والمقرر لها مساء السبت المُقبل، في صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي.