خروج تونس والجزائر وتراجع التهديف أهم ظواهر الجولة الثالثة فى الأمم الأفريقية

خروج الجزائر وتونس وتراجع معدل التهديف واختفاء البطاقات الحمراء وظهور نتيجة التعادل السلبي، كانت أهم ظواهر الجولة الثالثة والأخيرة في النسخة 34 من بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

تراجع معدل التهديف إلى 24 هدفا

الجولة الثالثة شهدت تسجيل 24 هدفا مقابل 27 هدفا في الجولة الأولى و38 هدفا في الجولة الثانية، وانتهت سبع مباريات بالفوز، وخمس مباريات بالتعادل، وهو ما حدث في الجولتين الأولى والثانية، لكن الجديد كان ظهور نتيجة التعادل السلبي لأول مرة، حيث انتهت ثلاث مباريات بدون أهداف ومباراتان بالتعادل 2-2.

المباريات التي انتهت بالفوز منها ثلاث مباريات بنتيجة 1- صفر ومباراتان بالفوز 2- صفر ومباراة واحدة بالفوز 3-2 ومباراة أخرى بالفوز 4- صفر وحققه منتخب غينيا الاستوائية على كوت ديفوار.

مباريات الجولة الثالثة شهدت 39 كارتا أصفر ليرتفع عدد الكروت الصفراء في البطولة إلى 112 كارتا واختفت حالات الطرد واحتسب الحكام ثلاث ركلات جزاء سجل منها الغاني جوردان أيو هدفين في مرمى موزمبيق والموزمبيقي جيني كاتامو في مرمى غانا ليرتفع عدد ركلات الجزاء في البطولة إلى 11 ركلة.

خروج الجزائر وتونس دون انتصار

كان خروج منتخبي الجزائر وتونس من الدور الأول مفاجأة بكل المقاييس بعدما فشلا في تحقيق أى فوز واحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع في المجموعة الر ابعة برصيد نقطتين وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف واحتل منتخب تونس المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين ولم يسجل سوى هدف واحد واهتزت شباكه مرتين.

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مباريات دور الـ 16

تبدأ يوم السبت المقبل مباريات دور الـ 16 في النسخة 34 من بطولة الأمم الأفريقية وتشهد مواجهات قوية منها نيجيريا مع الكاميرون والسنغال مع كوت ديفوار والمغرب مع جنوب أفريقيا وتقام مباريات دور الـ 16 على النحو التالي:

السبت 27 يناير

أنجولا × ناميبيا السابعة مساء

نيجيريا × الكاميرون العاشرة مساء

الأحد 28 يناير

غينيا الإستوائية × غينيا السابعة مساء

مصر × الكونغو الديمقراطية العاشرة مساء

الإثنين 29 يناير

الرأس الأخضر × موريتانيا السابعة مساء

السنغال × كوت ديفوار العاشرة مساء

الثلاثاء 30 يناير

مالي × بوركينا فاسو السابعة مساء

المغرب × جنوب أفريقيا العاشرة مساء.