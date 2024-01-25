الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مصر تواجه الكونغو الديمقراطية فى ثمن نهائى الأمم الإفريقية

منتخب الكونغو الديمقراطية
منتخب الكونغو الديمقراطية

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد التعادل مع تنزانيا بدون أهداف في الجولة الثالثة من المجموعة الأخيرة بكأس الأمم الأفريقية.

وصعد منتخب الكونغو بعدما احتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط ليضرب موعدًا مع منتخب مصر في الدور ثمن النهائي.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل.

وتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على زامبيا بهدف نظيف، يليه منتخب الكونغو الديمقراطية وصيفا برصيد 3 نقاط ثم منتخب زامبيا صاحب المركز الثالث بنقطتين، بينما يأتى منتخب تنزانيا فى المركز الأخير برصيد نقطتين.

وكان منتخب مصر قد احتل وصافة المجموعة الثانية التي ضمت الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق برصيد 3 نقاط.
 

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