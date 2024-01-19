الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية بكأس أمم إفريقيا 2024

منتخب المغرب
منتخب المغرب

مازال البحث عن موعد مباراة منتخب المغرب ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا "كان 2023"، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد ضربة البداية القوية لأسود الأطلس، بمنافسات مجموعات "كان 2023"، واكتسح منتخب تنزانيا، الأربعاء الماضي بنتيجة 3/0، في أداء مميز ورائع لـ"رابع مونديال العالم "قطر 2022".

موعد مباراة منتخب المغرب ومنتخب الكونغو الديمقراطية بـ"كان 2023"

من المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره الكونغو الديمقراطية، في الرابعة عصر الأحد المقبل 21 يناير الجاري، على ستاد لاوينت بوكو، في إطار مباريات الجولة الثانية بمجموعات "كان 2023".

القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية بـ"كان 2023"

تنقل مباراة منتخب المغرب ومنتخب الكونغو الديمقراطية، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا "كان 2023"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة فعاليات الأميرة السمراء بالكامل داخل منطقة الشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية بـ"كان 2023"

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، محمد الشيبي.

خط الوسط: سفيان إمرابط، عزالدين أوناحي، سليم أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف الناصيري، عبدالصمد الزلزولي. 

قائمة القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية على قمر نايل سات 2024

ترتيب منتخب المغرب بمجموعات "كان 2023"

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة بـ"كان 2023"، والتي تضم منتخبات تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

ويتربع أسود الأطلسى على قمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على كلًا من الكونغو الديمقراطية وزامبيا أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يتذيل منتخب تنزانيا بدون رصيد من النقاط.

فرص تأهل منتخب المغرب لدور الـ16 بـ"كان 2023"

يمتلك أسود الأطلسى سيناريوهان من أجل خطف بطاقة التأهل لـ"16" بمجموعات "كان 2023"، الأول الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل، في هذه الحالة يصبح رصيد منتخب المغرب 6 نقاط، يضمن بهم الصعود مباشرة، للدور التالي، دون الانتظار للجولة الأخيرة.

السيناريو الثاني، الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، في هذه الحالة يصبح رصيد أسود الأطلسى 7 نقاط، تضعه على قمة المجموعة السادسة والأخيرة.

المغرب يستهل مشواره بـ"كان 2023" بثلاثية 

استهل منتخب المغرب، تحت قيادة مدربه وليد الركراكي، مشواره بمجموعات "كان 2023"، بسحق تنزانيا بثلاثية نظيفة، سجلها رومان سايس في الدقيقة 30، وعز الدين أوناحي في الدقيقة 77، ويوسف النصيري في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

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