أوناحى رجل مباراة المغرب وتنزانيا: مستعدون للذهاب لأبعد مدى فى أمم إفريقيا 2023

حصل عزالدين أوناحي، نجم منتخب المغرب، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد تنزانيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.



واستهل منتخب المغرب مشواره في أمم إفريقيا 2023، بانتصار كبير 3/ صفر على منتخب تنزانيا، اليوم الأربعاء، في مستهل مبارياته بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضًا منتخبي الكونغو الديمقراطية وزامبيا.



وأشاد أوناحي بالأداء الجماعي لمنتخب المغرب في المباراة، حيث قال: "كان من المهم أن نبدأ بشكل جيد. لقد فعلنا ذلك وحققنا النقاط الثلاث. سعيد بأدائي الشخصي ومستوى المنتخب ككل".

وأضاف أوناحي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): "لدينا منتخب جيد، ونعمل بجد للحفاظ على معنوياتنا مرتفعة. أعتقد أننا مستعدون للذهاب إلى أبعد حد ممكن".

وعاد اللاعب الذي أحرز الهدف الثاني للمغرب أمام تنزانيا، للحديث عن الإصابة التي كان يعاني منها رفقة ناديه، قبل كأس أمم إفريقيا، حيث قال "لم أكن أشارك مع فريقي بنسبة 100% في الأسابيع القليلة الماضية، بسبب إصابة في ظهري. اليوم أنا سعيد. الأمر متروك لي من أجل التركيز، لمواصلة العمل للعودة إلى أفضل مستوى".

وتطرق أوناحي للحديث عن المواجهة المقبلة للمنتخب المغربي ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد القادم، حيث قال "يبذل المدرب والمحضر البدني جهدًا كبيرًا للحفاظ على لياقتنا خلال المباراة مع المناخ الحار والرطب، لدينا يومان أو ثلاثة أيام من أجل الاسترجاع، ونتمنى أن نكون في حالة جيدة في المباراة القادمة".



ويحلم منتخب المغرب بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج باللقب في نسخة المسابقة عام 1976، التي أقيمت في إثيوبيا.

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