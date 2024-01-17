المغرب يفتتح مبارياته فى أمم إفريقيا بثلاثية فى شباك تنزانيا

حقق المنتخب المغربي فوزًا كبيرًا على نظيره التنزاني في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2023) بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب المغرب بهدف دون رد.

وفرض المنتخب المغربي استحواذه على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول وضغط على دفاعات منتخب تنزانيا من أجل تسجيل هدف مبكر يؤكدون به سيطرتهم على مجريات اللعب.

وأهدر لاعبو المنتخب المغربي أكثر من فرصة محققة للتسجيل، فيما لم يهدد لاعبو منتخب تنزانيا المرمى بأي فرصة من بداية الشوط.

وسجل رومان سايس هدف التقدم في الدقيقة 30 بتسديدة من ركلة حرة مباشرة لحكيم زياش ارتدت من حارس منتخب تنزانيا وتابعها سايس في المرمى.

واستمرت المحاولات الهجومية للاعبي منتخب المغرب في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول لتسجيل الهدف الثاني.

وسدد لاعبو منتخب المغرب 3 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، فيما لم يخلق لاعبو تنزانيا أي فرصة على المرمى.

واستحوذ لاعبو منتخب المغرب على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق تنزانيا.

وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني من المباراة لصالح المنتخب التنزاني، فيما استمر الضغط والمحاولات الهجومية من جانب منتخب المغرب الذي قدم أداءً مميزًا على المستوى الهجومي.

وتلقى نوفاتوس ميروشي، لاعب منتخب تنزانيا، البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء والطرد في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وسجل عز الدين أوناحي الهدف الثاني لمنتخب المغرب في الدقيقة 77 بصناعة من زميله أمين عدلي.

وأضاف يوسف النصيري الهدف الثالث لمنتخب المغرب في الدقيقة 80 بعدما تلقى تمريرة زميله أشرف حكيمي وسدد الكرة في الشباك.

وهدأ اللعب في الدقائق التالية من عمر المباراة، وحاول لاعبو منتخب تنزانيا تسجيل هدف تقليص الفارق في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وسدد لاعبو منتخب المغرب 5 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، فيما لم يسدد لاعبو منتخب تنزانيا أي كرة على المرمى من محاولتين خرجتا من الملعب.

واستحوذ منتخب المغرب على مجريات اللعب بنسبة 51% مقابل 49% لصالح منتخب تنزانيا.