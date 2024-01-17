أمم إفريقيا: رومان سايس يمنح المغرب التقدم على تنزانيا بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة المغرب وتنزانيا ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار، بتقدم المغرب بهدف دون رد.

وفرض المنتخب المغربي استحواذه على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول وضغط على دفاعات منتخب تنزانيا من أجل تسجيل هدف مبكر يؤكدون به سيطرتهم على مجريات اللعب.

وأهدر لاعبو المنتخب المغربي أكثر من فرصة محققة للتسجيل، فيما لم يهدد لاعبو منتخب تنزانيا المرمى بأي فرصة من بداية الشوط.

وسجل رومان سايس هدف التقدم في الدقيقة 30 بتسديدة من ركلة حرة مباشرة لحكيم زياش ارتدت من حارس منتخب تنزانيا وتابعها سايس في المرمى.

واستمرت المحاولات الهجومية للاعبي منتخب المغرب في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول لتسجيل الهدف الثاني.

وسدد لاعبو منتخب المغرب 3 كرات على المرمى من 8 محاولات، وخرجت 5 كرات من الملعب، فيما لم يخلق لاعبو تنزانيا أي فرصة على المرمى.

واستحوذ لاعبو منتخب المغرب على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق تنزانيا.

تشكيل منتخب المغرب لمباراة تنزانيا بأمم إفريقيا 2023

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبي، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي.

وسط الملعب: سفيان أمرابط، عزالدين أوناحي، سليم أملاح.

الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، عبدالصمد الزلزولي.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "منير مهند محمدي، طارق تيسودالي، أمين حارث، عبدالحميد صايبيري، يونس عبدالحميد، أسامة العزوزي، سفيان بوفال، أيوب الكعبي، أمين عدلي، بلال الخنوس، أمير ريتشاردسون، شادي رياض".