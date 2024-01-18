قائمة القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية على قمر نايل سات 2024

ارتفع البحث خلال الساعات الأخيرة حول القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيثُ تُعدّ من أكثر الأحداث المرغوبة في الوقت الحالي ويتم البحث عنها بشكل واسع على الإنترنت لمتابعة المباريات بسهولة في موعدها المعلن رسميًا.

قائمة القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية على قمر نايل سات

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب غانا، في العاشرة من مساء اليوم الخميس، حيثُ تُذاع المباراة على القناة الجزائرية الأرضية المجانية، إلى جانب قناة بي إن سبورت bein afcon، التي تمتلك حق البثّ المباشر، وتستعرض "الدستور" قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2024، وذلك على النحو التالي:

القناة الجزائرية الارضية

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

يلتقي منتخب مصر، الفائز باللقب الافريقي سبع مرات، مع منتخب غانا، مساء غدٍ الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم.

قناة RTB بوركينا فاسو

تردد القناة: 11900

القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

قناة بي إن سبورت bein afcon

تردد القناة: 12604

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب.

التردد: 12437 -H -27500.

تردد قناة بين سبورت 2 bein afcon

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم إفريقيا

تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم إفريقيا على النحو التالي..

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024 ..10 مساء

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024..10 مساء

القناة المغربية الرياضية الأرضية

تردد القناة: 11513

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: راسي

جودة القناة: HD.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة 5 sport

تردد القناة: 10804

القمر الصناعي: النايل ست

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناةHD.