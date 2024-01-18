الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائمة القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية على قمر نايل سات 2024

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

ارتفع البحث خلال الساعات الأخيرة حول القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيثُ تُعدّ من أكثر الأحداث المرغوبة في الوقت الحالي ويتم البحث عنها بشكل واسع على الإنترنت لمتابعة المباريات بسهولة في موعدها المعلن رسميًا.

قائمة القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية على قمر نايل سات

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب غانا، في العاشرة من مساء اليوم الخميس، حيثُ تُذاع المباراة على القناة الجزائرية الأرضية المجانية، إلى جانب قناة بي إن سبورت bein afcon، التي تمتلك حق البثّ المباشر، وتستعرض "الدستور" قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2024، وذلك على النحو التالي:

القناة الجزائرية الارضية

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ:  5/6.

الجودة: HD.

يلتقي منتخب مصر، الفائز باللقب الافريقي سبع مرات، مع منتخب غانا، مساء غدٍ الخميس، ضمن  مباريات الجولة الثانية  في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم.

قناة RTB بوركينا فاسو

تردد القناة: 11900

القمر الصناعي:  يوتلسات 9E.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس الأمم الإفريقية

قناة بي إن سبورت bein afcon

تردد القناة: 12604

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب.

التردد: 12437 -H -27500.

تردد قناة بين سبورت 2 bein afcon

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم إفريقيا

 تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم إفريقيا على النحو التالي..

  • الجولة الثانية:
  • مصر vs غانا – 18 يناير 2024 ..10 مساء
  • الجولة الثالثة:
  • مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024..10 مساء

القناة المغربية الرياضية الأرضية

تردد القناة: 11513

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: راسي

جودة القناة: HD.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة 5 sport

تردد القناة: 10804

القمر الصناعي: النايل ست

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناةHD.

اقرأ أيضاً 

تردد القنوات المجانية الناقلة.. هل ستنقل القناة الجزائرية الفضائية مباراة مصر وغانا؟

قائمة القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية على قمر نايل سات بطولة كأس الامم الافريقية كأس الأمم الأفريقية قمر نايل سات نايل سات القنوات الناقلة بطولة كأس

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

سعر سبائك الذهب| أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم المنتخب أمام غانا فى أمم إفريقيا

ضعها في نظامك الغذائي.. إليك 5 أطعمة للحفاظ على صحة الكلى والغدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب في ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس